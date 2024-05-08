الجيش الإسرائيلي: إصابة 4 عسكريين في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 4 عسكريين في معارك غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت قناة «الجزيرة»، عن جيش الاحتلال قوله، إن «520 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح بالغة الخطورة منذ بداية الحرب على قطاع غزة».

ولفت إلى أن «هناك 243 ضابطًا وجنديًا يتلقون العلاج إثر إصابتهم في معارك غزة، 26 منهم جروحهم خطيرة».

وأشار جيش الاحتلال إلى مقتل 41 عسكريا بنيران صديقة وحوادث عملياتية، وإصابة 630 آخرين منذ بداية الحرب.

وأفاد بإصابة 3361 ضابطا وجنديا، بينهم 1610 خلال العملية البرية، منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ215 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفًا و844 شهيدًا، و78 ألفًا و404 إصابات.

وأشارت إلى أن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 55 شهيدًا و200 إصابة».

ونوهت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.