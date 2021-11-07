الصين توافق على تسهيل إصدار تأشيرات للتجار الأفغان

التقى السفير الصيني لدى كابول، وانج يي، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، لبحث العلاقات الثنائية، لاسيما، العلاقات التجارية، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي(تويتر)، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وعقد الاجتماع، الذي تركز على العلاقات الثنائية والاجتماع الأخير بين وزيري الخارجية الأفغاني والصيني ، والتجارة المشتركة ولاسيما تصدير الصنوبر الأفغاني، إلى الصين، في وزارة الخارجية الأفغانية، مساء أمس السبت.

وذكر عبد القهار بلخي، في تغريدة أخرى أن السفير الصيني، تعهد بتسهيل إصدار تأشيرات صينية عاجلة للتجار الأفغان.

يأتي الاجتماع حول التجارة، بعد أيام من وصول أول شحنة من الصنوبر الأفغاني، إلى الصين هذا العام.

يشار إلى أن الصين، من أقرب الدول وأكثرها ودا لحركة طالبان، منذ أن استولت الحركة على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس الماضي.