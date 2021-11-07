 وزير القوى العاملة: مستعدون لتقديم كل ما تطلبه قطر من عمالة مصرية - بوابة الشروق
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وزير القوى العاملة: مستعدون لتقديم كل ما تطلبه قطر من عمالة مصرية

الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة
هديل هلال
نشر في: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 10:00 م | آخر تحديث: الأحد 7 نوفمبر 2021 - 10:00 م
قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة على استعداد كامل لتقديم كل ما تطلبه قطر من عمالة مصرية خلال تلك المرحلة، لافتًا إلى التأكيد على الأمر خلال لقاء وزير العمل القطري ورئيس غرفة التجارة والصناعة.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي»، الذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير عبر فضائية «المحور»، مساء الأحد، أن مصر لديها الاستعداد الكامل لتلبية احتياج الجانب القطري لأي عمالة، موضحًا أن الشرط الرئيسي الذي وضعته الوزارة قبل سفر العمالة هو اختبارها بشكل جيد وتحديد قدرتها وكفاءتها وصقلها بالتدريب اللازم حال الحاجة لذلك.

وأشار إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الليبي شهر رمضان الماضي، خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى ليبيا، قائلًا إنه تم عقد 3 لقاءات مع وزير العمل الليبي بعد الزيارة؛ لتحديد آلية سفر العمالة المصرية من خلال الوزارتين.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن اللقاءات شهدت الاتفاق على الربط الإلكتروني بين الوزارتين لاستقدام العمالة من مصر عن طريق المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا أن اللجنة الفنية الليبية حضرت إلى مصر وتعرفت على المنظومة بشكل كامل.

وذكر أن اللجنة الفنية المصرية سافرت الأسبوع الماضي إلى ليبيا وأنهت كل الإجراءات ووقعت البروتوكول النهائي للربط الإلكتروني بين العمل الليبية والقوى العاملة المصرية؛ حتى لا يتم السفر واستقدام العمالة المصرية إلا من خلال المنظومة الجديدة.

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