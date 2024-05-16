وصلت بعثة فريق نهضة بركان المغربي إلى القاهرة مساء اليوم، الخميس، استعدادًا لمواجهة الزمالك في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نهضة بركان فاز على الزمالك 2-1 في مباراة الذهاب لنهائي الكونفدرالية يوم الأحد الماضي، فيما تقام مباراة الإياب الأحد المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي المغربي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورًا لوصول بعثة الفريق إلى القاهرة مساء اليوم، الخميس.

وكان حكيم بن عبد الله، رئيس النادي المغربي، اجتمع مع بعثة الفريق قبل السفر إلى القاهرة، وحرص على تحفيز اللاعبين بمكافآت مالية ضخمة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب القاري.