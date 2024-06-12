نقيب الجزارين: ارتفاع في أسعار اللحوم هذا العام مقارنة بالسنة الماضية

- الأسعار انخفضت حاليا عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بما يتراوح بين 10 و15%

قال يوسف البسومي نقيب الجزارين، إن هناك ارتفاعا في أسعار اللحوم هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحياة اليوم» الذي تُقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر شاشة «الحياة»، مساء الأربعاء، أنه على الرغم من هذه الزيادة، فإن الأسعار انخفضت حاليا عما كانت عليه قبل ثلاثة أشهر بما يتراوح بين 10 و15%.

وأوضح أن الأسعار كانت قد وصلت إلى 450 جنيها للكيلوجرام لكنها تبلغ حاليا بين 380 و430 جنيهًا، حيث يتباين السعر من منطقة لأخرى وحسب قطعية اللحمة نفسها.

وذكر أنَّ هناك ثباتا في الأسعار مع حلول موسم عيد الأضحى المبارك، واصفًا ذلك بالأمر الجيد، وذلك بعد فترة من زيادة ملحوظة في الأسعار.

وأوضح أن هناك احتمالية واردة لانخفاض أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى.