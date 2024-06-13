 وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للرد على إطلاق 200 صاروخ من لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الأمن القومي الإسرائيلي يدعو نتنياهو للرد على إطلاق 200 صاروخ من لبنان

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 1:52 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 1:52 ص

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ليل الأربعاء/الخميس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الرد "بقوات" على حزب الله بعد أن أطلق أكثر من 200 صاروخ من لبنان على شمال إسرائيل في تصعيد وصفته صحيفة يديعوت أحرونوت بغير المسبوق.

وقال بن جفير ردا على التقارير التي تفيد بأن رئيس الوزراء يتشاور مع كبار المسؤولين الأمنيين حول التصعيد على الجبهة الشمالية بعد مقتل قائد كبير في حزب الله ليل الثلاثاء/الأربعاء: "هذا المساء، يجري نتنياهو مرة أخرى استشارة أمنية"، بحسب الصحيفة.

وأضاف: "ليس هناك شك في أن ممارسة رئيس الوزراء المؤسفة المتمثلة في استبعادي من المناقشات الأمنية أثبتت نفسها خلال أحداث 7 أكتوبر، نتنياهو، لقد انتهت الأعذار".

وتابع: "أنت رئيس الوزراء، ولم يعد بإمكانك الاختباء وراء (عضوي مجلس الحرب بيني) جانتس و(جادي) آيزنكوت".

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