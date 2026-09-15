هاري وميجان ينقلان طفليهما إلى مدرسة جديدة بعد مباحثات مع فريقهما الأمني

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نقل دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان طفليهما إلى مدرسة جديدة بعد مباحثات مع فريقهما الأمني.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الأمير آرتشي / 7 أعوام/ والأميرة ليليبت / 5 أعوام/ قد بدآ للتو العام الدراسي الجديد في انجلترا، عقب أن انتقلت الأسرة من الولايات المتحدة إلى بريطانيا منذ نحو أسبوعين.

وأفادت مجلة هالو بأنه سيتم نقل الطفلين إلى مدرسة جديدة الآن، عقب ما تردد عن أن الازدحام المروري وطول المسافة إلى المدرسة مثلا مشكلة للفريق الأمني للأسرة.

وقال متحدث باسم الأسرة للمجلة " تم اتخاذ قرار نقل الطفلين إلى مدرسة أخرى بعد مناقشة مع الفريق الأمني للأسرة بشأن الجوانب العملية للترتيبات الحالية".