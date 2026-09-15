متحدث الحكومة: 18 سلعة جديدة تُضاف لمبادرة خفض الأسعار بنهاية سبتمبر

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع مجلس المحافظين، الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تناول عددًا من الملفات الهامة المرتبطة بالمواطن بشكل مباشر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن الاجتماع بدأ بتوجيه رئيس مجلس الوزراء، بتكثيف أعمال متابعة المدارس وإزالة الإشغالات من محيطها، والتأكد من انضباط سير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة الملائمة للطلاب.

ونوه إلى أن الاجتماع تناول ملف التوسع في إقامة المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، مشيرًا إلى توجيه مدبولي للمحافظين بإعداد خريطة لمواقع الأسواق الدائمة على مستوى الجمهورية، وتخصيص أراض لضمان استدامة إقامتها، خاصة في المناطق قريبة من أماكن التمركز العمراني.

وتطرق الاجتماع إلى مبادرة «خفض الأسعار»، التي تُنفذ وفقًا للتوجيهات الرئاسية بضبط الأسواق وزيادة المعروض من السلع الأساسية، والتي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية 10 سبتمبر الجاري وتستمر حتى مارس 2027.

وتابع أن الوزراة طرحت في إطار المبادرة 12 سلعة أساسية بـ 284 منفذًا تابعًا لها على مستوى الجمهورية، وأنها ستوفر 18 سلعة أخرى ليصل الإجمالي نهاية سبتمبر الجاري إلى 30 سلعة.

وأشار إلى توافر السلع المُخفضة التي تطرحها وزارة التموين في المعارض والأسواق الموسمية والدائمة، منها معرض «أهلا مدارس».