متحدث الحكومة: تطبيق رادار الأسعار يتيح للمواطنين الإبلاغ عن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع بالصور

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجّه خلال اجتماع مجلس المحافظين، الاثنين، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن الحكومة تعمل من خلال المنافذ التابعة لها على ضمان وفرة المنتجات بما يُحقق توازنًا سعريًا خصوصًا في المناطق كثيفة السكان.

وأشار إلى تعدد آليات الرقابة على الأسواق بين طرق تقليدية تتضمن الحملات التي يُجريها المفتشون التموينيون، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومسئولي المحافظات والمحليات، والطرق المستحدثة ومنها تطبيق «رادار الأسعار».

وذكر أن تطبيق «رادار الأسعار»، الذي اطلقته وزارة التموين يُمكن المواطن من تسجيل أي ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع، وإرفاق الصور أيضًا.