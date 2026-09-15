وزير الدفاع الألماني يلتقي نظيره الأمريكي في البنتاجون

يتوجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء للقاء نظيره الأمريكي بيت هيجسيث.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية بأن بيستوريوس سيجري محادثات في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم.

وكان بيستوريوس قد زار هيجسيث في واشنطن آخر مرة في صيف عام 2025.

وسيتوجه بيستوريوس بعد ذلك إلى نيويورك، حيث يتضمن جدول أعماله إجراء محادثات مع ممثلين للأمم المتحدة، من بينهم الأمين العام أنطونيو جوتيريش. وستتناول المحادثات أيضا مستقبل مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وفي مدينة فورت ورث بولاية تكساس يزور بيستوريوس يوم الجمعة المقبل شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية لصناعة الطائرات. وتسلم الشركة هناك أول طائرة شبح مقاتلة من طراز إف-35 طلبتها ألمانيا. ومن المقرر أن تحل الطائرات محل أسطول طائرات تورنادو التابع للقوات الجوية الألمانية، الذي أصبح متقادما.