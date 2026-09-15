مسئول إيراني: لا مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتحقق شروطنا

نفى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، محسن رضائي، توجه بلاده إلى الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن طهران لن تنخرط في أي حوار قبل تحقيق شروطها.

وقال رضائي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن إيران ترغب في التفاوض والتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، "لا مفاوضات ما لم تتحقق شروط إيران".

وأضاف المسئول الإيراني: "لا تنشغلوا بالإشارات المتناقضة التي يبعث بها الرئيس الأمريكي، من قوله لن نتفاوض إلى نحن مستعدون للحوار"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وتابع رضائي، أن "المعادلات المرتبطة بالنفط والمضائق قد تغيرت"، محذراً من أن محاولات احتواء تداعيات التطورات الجارية والسيطرة عليها "لن تحول دون ما هو قادم"، وفق تعبيره.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تصريحات، أمس الاثنين، إن ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية يعود إلى سياسات إدارة الرئيس السابق جو بايدن، وليس إلى الإدارة الحالية، مشيرًا إلى أن أسعار النفط كانت أعلى خلال عهد بايدن مقارنة بمستوياتها الحالية.

وأضاف ترامب، أن الأسعار في الولايات المتحدة تشهد انخفاضًا حادًا، باستثناء أسعار النفط بشكل مؤقت، متوقعًا أن تنخفض أسعار النفط بشدة بمجرد انتهاء الصراع العسكري مع إيران، مؤكداً أن ذلك "لن يستغرق وقتًا طويلًا".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن إدارته منعت إيران من امتلاك سلاح نووي، في إشارة إلى المواجهة العسكرية الجارية بين واشنطن وطهران.

وأوضح ترامب، أن النفط لا يزال يتدفق عبر مضيق هرمز، مطالبًا دول العالم التي لم تقدم، بحسب قوله، مساعدة تذكر للولايات المتحدة خلال الصراع، بتعويض واشنطن عن جهودها.

وفي 17 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، فيما أرسل البيت الأبيض نص الاتفاق إلى الكونجرس في اليوم التالي.

لكن الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تنفيذه والملاحة في مضيق هرمز، وتجددت المواجهات خلال يوليو الماضي.