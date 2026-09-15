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تتواصل اليوم الثلاثاء منافسات كرة القدم في مختلف البطولات المحلية والقارية، وسط مواجهات قوية تشهد ظهور عدد من كبار الأندية، وعلى رأسها الأهلي وريال مدريد والنصر السعودي وأرسنال وليفربول.

وتشهد منافسات الدوري المصري الممتاز إقامة 4 مباريات ضمن الجولة الخامسة، أبرزها مواجهة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة، إلى جانب لقاء المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري.

وفي الدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الليجا، بينما يلتقي العين الإماراتي مع النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتختتم مواجهات اليوم بعدد من مباريات كأس كاراباو، أبرزها أرسنال أمام إيبسويتش تاون، وليفربول ضد توتنهام.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات الدوري المصري

بترول أسيوط ضد مودرن سبورت – 5:00 مساءً – ON Sport Plus

وادي دجلة ضد المقاولون العرب – 5:00 مساءً – ON Sport Max

الأهلي ضد أبو قير للأسمدة – 8:00 مساءً – ON Sport

المصري البورسعيدي ضد الاتحاد السكندري – 8:00 مساءً – ON Sport Max

مباريات الدوري الإسباني

رايو فاييكانو ضد إسبانيول – 8:00 مساءً – beIN sports 8

ألافيس ضد فالنسيا – 9:00 مساءً – beIN sports 6

إلتشي ضد ريال مدريد – 10:30 مساءً – beIN sports 2

مباريات دوري أبطال آسيا

العين الإماراتي ضد النصر السعودي – 7:00 مساءً – beIN sports 1

الهلال السعودي ضد الغرافة القطري – 9:15 مساءً – beIN sports 1

مباريات كأس كاراباو – دور الـ32

وست هام يونايتد ضد فولهام – 9:45 مساءً – beIN sports 5

إيبسويتش تاون ضد أرسنال – 10:00 مساءً – beIN sports 4

ليفربول ضد توتنهام – 10:00 مساءً – beIN sports