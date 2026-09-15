فاديفول يروج في جنيف لترشح ألمانيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى جنيف اليوم الثلاثاء على خلفية ترشح ألمانيا للحصول على مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأبرز الوزير الجهود التي تبذلها ألمانيا من أجل حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية في ظل الحروب والأزمات وفي أوقات شح الموارد، وقال قبل مغادرته صباح اليوم الثلاثاء: "المساعدات الإنسانية لا غنى عنها، فهي تنقذ الأرواح وتخفف المعاناة حيث تنشأ، وبالتالي تمنع أسباب اللجوء"، مضيفا أن المساعدات الإنسانية "ليست فقط واجبا إنسانيا، بل تخدم أيضا المصالح الأمنية لبلادنا".

وبرر فاديفول الترشح بأن الحكومة الألمانية تريد في وقت تتعرض فيه حقوق الإنسان في أنحاء العالم لضغوط متزايدة، تعزيز المنظمات والآليات التابعة للأمم المتحدة التي تضع الإنسان في صميم عملها.

ويلتقي الوزير في المدينة السويسرية المطلة على بحيرة جنيف - من بين آخرين - رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميرجانا سبولجاريتش، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك. ومن المقرر أيضا أن يلتقي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبرييسوس.

ويتوجه فاديفول إلى جنيف عبر ميونخ، حيث يلقي أولا في عاصمة ولاية بافاريا كلمة في معهد جوته، ثم يشارك في جلسة لمجلس حكومة الولاية. ومن المقرر أيضا عقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس حكومة الولاية ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ماركوس زودر ظهر اليوم.

وقال فاديفول إن وزارة الخارجية تعمل في أنحاء العالم من أجل ألمانيا، ولا تمثل في ذلك مصالح الحكومة الألمانية الاتحادية فحسب، بل بطبيعة الحال مصالح جميع الولايات الألمانية وجميع المواطنين أيضا.

وتترشح ألمانيا لشغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من عام 2027 حتى عام 2029. ومن المقرر إجراء الانتخابات في أكتوبر المقبل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك. وتتنافس ألمانيا وأيرلندا على المقعدين المخصصين لدول أوروبا الغربية في مجلس حقوق الإنسان. وكانت ألمانيا قد شغلت مقعدا في المجلس آخر مرة من عام 2023 حتى عام 2025، ووفقا لوزارة الخارجية الألمانية، كانت ألمانيا عضوا له حق التصويت في المجلس 5 مرات بالفعل منذ تأسيسه قبل 20 عاما.

ويكتسب هذا الترشح أهمية أيضا في ظل فشل ترشح ألمانيا للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في أوائل يونيو الماضي. وخسرت ألمانيا أمام دولتي الاتحاد الأوروبي البرتغال والنمسا. وأعقب ذلك نقاش حول جدوى المساهمات الألمانية المرتفعة في الأمم المتحدة.