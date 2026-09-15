رئيس الوزراء البريطاني يلغي ارتباطاته بعد وفاة والده المصاب بألزهايمر

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ألغى رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام ارتباطاته ومواعيده المتبقية يومي الاثنين والثلاثاء، عقب وفاة والده روي، الذي كان يعاني من مرض ألزهايمر.

وتحدث بيرنهام عن مرض والده، الذي جعله غير مدرك أن ابنه أصبح رئيسا للوزراء، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وتعد هذه التجربة أحد العوامل الرئيسية التي تدفع بيرنام إلى السعي لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية.

وكان من المقرر أن يستضيف قادة قطاع الأعمال في مكتبه بشارع داونينج ستريت بعد ظهر الاثنين.

وفي مقابلة مع صحيفة "تايمز" عشية توليه منصبه في يوليو، كشف بيرنام عن مدى تدهور حالة والده الصحية.

وقال إن والده لم يكن يدرك أنه كان على وشك تولي السلطة.

وتابع بيرنام: "هذا أمر محزن لأنه كان سيشعر بالفخر".