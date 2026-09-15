لطفي منيب: ترجيحات رفع سعر الفائدة الأمريكي تدفع أسعار الذهب نحو الانخفاض

ذكر لطفي منيب، نائب رئيس شبعة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض سعر أوقية الذهب ليتراوح حاليًا بين 4300 و4310 دولارات، نتيجة لارتفاع سعر برميل النفط حتى 108 دولارات، ما يؤدي لزيادة معدلات التضخم.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، إن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المُقرر عقده على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، ربما يُسفر عن تثبيت سعر الفائدة أو رفعها، مُرجحًا الاحتمالية الأخيرة ما يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.

ونوّه إلى أن زيادة حدت التوترات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، وتحولها لمواجهة مباشرة، سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب رغم وصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية، باعتباره الملاذ الآمن.