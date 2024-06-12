والد طالب الثانوية العامة المنتحر يروي تفاصيل الواقعة: نظرات الناس قاتلة

تحدث خالد السيد والد طالب الثانوية العامة المنتحر في محافظة المنيا، تفاصيل واقعة انتحار ابنه شنقًا قبل دخوله الامتحانات.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء، إنه - أي الأب - لم يكن يميل لأنْ يلتحق ابنه بالثانوية العامة باعتبار أنّه لا يوجد أحد في مصر بالكامل يملك الكفاءة اللازمة للالتحاق بهذه المرحلة التعليمية.

وأضاف أنه كان يرغب في أن يلتحق ابنه بالثانوية الفنية، وهو أمر يناسب الأسر أكثر لا سيما في المناطق الريفية.

وأشار إلى ابنه التحق بالثانوية العامة بناء على رغبته، وتعرض لما قال إنه "تعنيف ذهني" جراء الدراسة.

وأوضح أن ابنه كان يحصل على دروس خصوصية في ثلاث قرى ومراكز مختلفة، وكان يعاني من زحام الطرق، بجانب المصروفات الكبيرة جراء ذلك، فضلا عن المناهج الكثيفة.

ولفت إلى أن ابنه كان عصبيًّا في المنزل بشكل مبالغ فيه بسبب الثانوية العامة.

وتحدث عن نظرات المحيطين به، قائلا إنها قاتلة، وتابع: "الناس مش عارفة اللي إحنا فيه.. إحنا مكويين".

وأشار إلى أن المحيطين بهم يروجون مزاعم بأن ابنه انتحر بسبب ضغوط منه - أي من الأب - وكذلك من والدته، مؤكدا أن هؤلاء لا يعرفون شيئًا عن حقيقة ما جرى.





والد طالب الثانوية العامة الذي أنهى حياته يكشف تفاصيل صادمة ويحذر الأهالي من خطر لازم ياخدوا بالهم منه



يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/3U2yUG0U7f#يحدث_في_مصر #MBCMASR pic.twitter.com/Gnnoqqqd1A — يحدث في مصر (@YahdothFiMasr) June 11, 2024



وقبل ساعات من انطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة في مصر، شهدت إحدى قرى مركز بني مزار بمحافظة المنيا، انتحار طالب بالشهادة الثانوية العامة، شنقًا داخل غرفته بمنزله.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن قيام طالب في الصف الثالث الثانوي العام على إنهاء حياته يدعى "م.خ"، شنقا داخل منزله بإحدى قرى مركز بني مزار، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ وتبين مصرع الطالب شنقا داخل منزله وبسؤال أسرته أكدوا على أنه يعاني من اضطرابات نفسية بسبب خوفه من الامتحانات.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



