الحوثيون في اليمن يعلنون تنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد مواقع إسرائيلية

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أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، مساء اليوم الأربعاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية.

وقال العميد يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان "إن العملية الأولى استهدفت هدفا حيويا في مدينة أسدود، والأخرى استهدفت هدفا مهما في مدينة حيفا".

وأشار سريع إلى أن العملية الثالثة استهدفت سفينة (توتور) في البحر الأحمر "لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأضاف "العملية العسكرية النوعية استهدفت سفينة (توتور) في البحر الأحمر بزورق مسير وعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية".

وأوضح سريع، أن "إصابة بالغة لحقت بالسفينة المستهدفة وهي معرضة للغرق".

وحذر المتحدث العسكري باسم الحوثيين، كل الشركات "من مغبة التعامل مع العدو الإسرائيلي ومن وصول سفنها إلى موانئ فلسطين المحتلة".

وأردف بالقول "ما لم تؤخذ التحذيرات على محمل الجد فإن سفن الشركات ستتعرض للاستهداف في منطقة عملياتنا".

وأكد سريع، استمرار قواتهم المسلحة في تنفيذ عملياتها؛ انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني.

ومنذ نوفمبر الماضي، يواصل الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وتستمر هجمات الحوثيين على السفن التجارية والنفطية وعلى مواقع إسرائيلية، رغم استمرار الضربات الجوية التي يقودها التحالف الأمريكي البريطاني ضد الجماعة رداً على هجمات الأخيرة.