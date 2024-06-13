- جيورجي بوريسينكو يشكر مصر على مساعدتها الكبيرة في إجلاء المواطنين الروس من غزة

أعرب سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، الأربعاء، عن سعادته بانضمام مصر إلى تجمع البريكس، موضحا أن روسيا بصفتها رئيسة هذه المجموعة هذا العام، ستساعد القاهرة من أجل مشاركتها الواسعة في الأنشطة المشتركة.

وأكد السفير بوريسينكو، خلال الاحتفال بالعيد الوطني الروسي بمقر السفارة بالقاهرة، على أن العلاقات بين روسيا ومصر أخذه في التطور، مضيفاً: نشكر مصر على مساعدتها الكبيرة في إجلاء المواطنين الروس من قطاع غزة.

وأشار السفير إلى أن روسيا تزود مصر بالقمح والمنتجات الهامة الأخرى دون انقطاع، وفي الوقت نفسه يزور مصر ملايين السياح الروس للتمتع بالبحر الدافئ والشمس المشرقة بالإضافة إلى الآثار التاريخية غير المسبوقة والضيافة المصرية.

وشدد السفير الروسي على تطلع بلاده لإنشاء نظام دولي أكثر توازنا وعدالةً، مضيفاً أن ذلك يتجلى تحديدا في تعزيز مكانة مجموعة البريكس، التي تعد نموذجا أوليا للتفاعل البناء بين أقطاب النفوذ الجديدة.

وتابع بوريسينكو: "يتطلع العالم الى النظام المتعدد الأقطاب، فيما تحاول الدول الغربية الحفاظ على الهيمنة العالمية بكل الوسائل"، بحسب تعبيره.

وقال السفير الروسي إنه على الرغم من فرض أكثر من 16 ألفا من العقوبات الغربية على روسيا، أصبح اقتصاد روسيا أكبر اقتصاد في أوروبا وفقا لتعادل القوة الشرائية واحتل المرتبة الرابعة عالميا.

إلى ذلك، قال بوريسينكو إن الأحداث المأساوية في قطاع غزة أظهرت الوجه الحقيقي لدول المعسكر الغربي.

وأضاف السفير: منذ أكتوبر الماضي وبدعم الولايات المتحدة، التي تعمل على تسليح إسرائيل، قُتل بلا رحمة عشرات الآلاف من النساء والأطفال الفلسطينيين.