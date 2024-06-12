أكد اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة لا يسمح بتواجد قوات مصرية أو إسرائيلية فيها، وذلك بموجب اتفاقية السلام.

وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحور يقع على بعد 14 كيلومترا داخل الأراضي الفلسطينية في رفح.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استغل واقعة عبور دبابة إسرائيلية المحور خلال الحرب على غزة كدعاية له أمام شعبه، قائلا: «نتياهو عمل دعاية عن شعبه أنه دخل فيلادلفيا، وبعد اتفاقية السلام إسرائيل طلبت تكون منطقة عازلة لمنع تهريب المخدرات والأسلحة».

وأكد أن دخول أي قوات إلى منطقة المحور يعد خرقا لاتفاقية السلام، مشيرا إلى أن مصر أيضا اخترقت الاتفاقية في أوقات سابقة عندما كانت تلاحق العناصر الإرهابية في سيناء خلال الحرب على الإرهاب.

وأضاف أن الاتفاقية تنص على ضرورة التنسيق بين البلدين قبل إدخال أي قوات إلى المحور، مشيرا إلى أن مصر حالات طارئة تطلبت التدخل السريع دون انتظار التنسيق مثل استهداف العناصر الإرهابية.

واختتم بقوله: «إسرائيل اخترقت الاتفاقية لكن ما إحنا كنا في الـ 6 سنين بتوع الإرهاب بنخترق الاتفاقية لما يكون في إرهابي كنا بندخل مرة واحدة، في اختراق من الجانبين مهياش مشكلة، ساعات نلاقي هدف ظهر فجأة لسه هترفع السماعة وتتكلم! الأباتشي بتطلع تضرب ده خرق للاتفاقية، إسرائيل تقول في إيه! حصل كذا وانتهى الأمر».