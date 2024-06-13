 تقرير عالمي: الموظفون الأكبر سنا يحققون نجاحا أكبر من الأصغر سنا - بوابة الشروق
الخميس 13 يونيو 2024 2:22 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

تقرير عالمي: الموظفون الأكبر سنا يحققون نجاحا أكبر من الأصغر سنا

د ب أ
نشر في: الخميس 13 يونيو 2024 - 1:26 ص | آخر تحديث: الخميس 13 يونيو 2024 - 1:26 ص

أظهر تقرير حديث أن أداء الموظفين الأكبر سنا أفضل من زملائهم الأصغر سنا والذين أشاروا إلى مواجهتهم صعوبات في العمل .

ووفقا لتقرير سنوي عن القوى العاملة على مستوى العالم، أصدرته شركة جالوب (وهي شركة تحليلات واستشارات أمريكية)، أفاد 31% فقط من الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما إنهم حققوا نجاحا في العمل العام الماضي، مقارنة بـ35% في العام السابق عليه، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج، يوم الأربعاء.

وفي المقابل، أفاد 36% من العمال الذين تجاوزوا 35 عاما، بأنهم حققوا نجاحا، بزيادة قدرها 1 نقطة مئوية عن العام السابق عليه. وتعد الفجوة البالغة 5 نقاط مئوية بين الفئتين العمريتين هي الأكبر منذ عام 2009 على الأقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك