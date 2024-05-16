استعاد نادي البنك الأهلي نغمة الانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بفوز كبير على حساب المصري البورسعيدي 5-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من البطولة.

تقدم البنك الأهلي في الدقيقة 43 عن طريق عاصم صلاح، قبل أن يضيف أسامة فيصل الهدف الثاني للبنك من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أجرى المصري عدد من التغييرات بحثًا عن العودة في النتيجة، ونجح البديل عبد الرحيم دغموم في تقليص الفارق في الدقيقة 59 عبر تصويبة من خارج منطقة الجزاء غالطت حارس مرمى البنك الأهلي، ولكن ياو أنور زاد الفارق من جديد لهدفين بتوقيعه على الهدف الثالث للبنك الأهلي في الدقيقة 62 بعد هجمة مرتدة سددها من على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 75 عاد عاصم صلاح لتسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه من ركلة جزاء سددها باتقان على يسار حارس المرمى محمود جاد، ثم عاد ياو أنور وسجل الهدف الخامس بعدما انطلق بكرة من بعد منتصف الملعب وراوغ الدفاع وسددها بمهارة كبيرة في شباك محمود جاد في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 92 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للنادي المصري بعد الرجوع لتقنية الـ«VAR»، سجلها ميدو جابر بشكل مميز في الدقيقة 93.

ويعد فوز اليوم هو الأول للبنك الأهلي بعد 5 مباريات حيث تلقى 4 هزائم وتعادل في المباراة الماضية مع مودرن فيوتشر.

يذكر أن البنك الأهلي حقق الفوز في مباراة الدور الأول أمام المصري البورسعيدي بنتيجة كبيرة أيضًا، حيث انتصر عليه 4-0.

بهذا الفوز رفع البنك الأهلي رصيد للنقطة 22 ليقفز للمركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند النقطة 37 في المركز الثاني بجدول الترتيب.