السعودية توقع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان للتعاون في مجالات الطاقة

وقّعت حكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزير الطاقة؛ الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وحكومة سلطنة عمان، ممثلة في وزير الطاقة والمعادن؛ المهندس سالم بن ناصر العوفي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة، في هذه المجالات.

وجرى توقيع هذه المذكرة على هامش اجتماعات المؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المنعقد في مدينة شرم الشيخ، في جمهورية مصر العربية.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والذي يتي تشمل على تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائاويات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية.

كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون مع بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في كافة جميع مجالات الطاقة.

وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم، في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.