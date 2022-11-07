المستشار الألماني يطلع الرئيس الأمريكي على نتائج زيارته للصين

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أطلع المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن نتائج زيارته للصين.

ووفقا لنائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفجانج بوشنر والبيت الأبيض، فإن رئيسا الحكومتين تحدثا هاتفيا يوم الأحد.

وقال الجانب الألماني إن شولتس وبايدن "يقدران البيان الواضح للرئيس الصيني شي جين بينج، الذي أعلن فيه موقفه الرافض لاستخدام الأسلحة النووية وأيضا التهديد باستخدامها".

واتفق الاثنان على البقاء على اتصال وثيق بشأن هذه المسألة. وقال بوشنر: "أدان المستشار الاتحادي والرئيس القصف المستمر للبنية التحتية المدنية، وتحديدا منشآت إمدادات الطاقة في أوكرانيا، كما ناقشا التهديدات الروسية والاتهامات التي لا أساس لها من استخدام أوكرانيا لما يسمى بالقنبلة القذرة".

وقال البيت الأبيض إن بايدن وشولتس "اتفقا على أن تهديدات روسيا النووية الأخيرة غير مسؤولة".

وورد أن الزعيمين شددا على "التزامهما المستمر" بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تحتاجها لصد العدوان الروسي.

وكان شولتس قد زار الصين يوم الجمعة الماضي.