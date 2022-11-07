وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة يجتمعون اليوم في واشنطن

يلتقي وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة في واشنطن، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأرمينية نقلا عن وزارة الخارجية.

وذكرت "أرمنبرس" أن الخارجية قالت: "بمبادرة من الجانب الأمريكي، سيُعقد اجتماع ثلاثي بين وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية الأذري جيهون بيراموف اليوم 7 نوفمبر في واشنطن".

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل بشأن الاجتماع الثلاثي.

ودخلت أرمينيا وأذربيجان منذ عقود في نزاع حول منطقة ناجورنو كاراباخ، التي كانت أغلبية سكانها من الأرمن تاريخيا، لكنها كانت من الناحية القانونية جزءا من أذربيجان تحت الحكم السوفيتي.