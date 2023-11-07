وزراء خارجية مجموعة السبع يبدؤون مباحثات في طوكيو بشأن إسرائيل وفلسطين

يبدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع اليوم الثلاثاء، مباحثات تستمر يومين في طوكيو، من المرجح أن تهيمن عليها حرب إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والأزمة الإنسانية في القطاع.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية القول إن الوزراء يعملون على التوصل لوثيقة، من المتوقع أن تظهر توافقا على الحاجة لتوقف الصراع لإيصال المساعدات الضرورية للمدنيين في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية، إنه بجانب عشاء العمل الذي سيركز على الشرق الأوسط في بداية المباحثات، تقوم اليابان، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة السبع بالإعداد لعقد خمس جلسات غدا الأربعاء.

وتعتزم دول مجموعة السبع إدانة حماس لشنها هجوما مفاجئا على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى لاندلاع هجوم إسرائيلي في غزة. وأودت الحرب حتى الآن بحياة أكثر من 10 آلاف شخص في غزة، بالإضافة إلى أكثر من 1400 شخص في إسرائيل.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، التي تترأس أول اجتماع لوزراء خارجية دول مجموعة السبع منذ بدء الحرب، مؤتمرا صحافيا غدا الأربعاء.

وقالت كاميكاوا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنها ونظراءها من مجموعة السبع، ومن بينهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ووزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي سيجرون "مباحثات متعمقة" بشأن القضايا المتعلقة بالشرق الأوسط.

وأضافت: "سوف نستمر بقوة في جهودنا لتهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن وتحسين الأحوال الإنسانية من خلال التواصل الوثيق مع الدول والمؤسسات ذات الصلة".