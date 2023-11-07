استهداف قاعدة أمريكية قرب حقل كونيكو بريف دير الزور السوري

استهدف قصف، مساء اليوم الثلاثاء، قاعدة أمريكية قرب حقل «كونيكو» بريف دير الزور شمال سوريا، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «الميادين»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الإسلامية فـي العراق، استهداف قاعدة أمريكية في القرية الخضراء بالعمق السوري، في عملية هي الثالثة على القواعد الأمريكية هذا اليوم بطائرات مسيّرة، مؤكدةً أنّها أصابت أهدافها بشكلٍ مباشر.

وأشارت إلى استهداف القاعدة الأمريكية «حرير» شمالي العراق بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أنهما أصابتا أهدافهما بشكل مباشر.

وأفادت مصادر للميادين، صباح اليوم، باستهداف القوات الأمريكية في قاعدة بأربيل بكردستان العراق بالطيران المسيّر.

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أنّ 3 طائرات مسيرة هاجمت قاعدة عسكرية للتحالف الدولي في أربيل.

وأمس الاثنين، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنّ عناصرها استهدفوا 4 قواعد أمريكية في العراق وسوريا في 6 هجمات، إذ استهدفت 3 هجمات قاعدة عين الأسد غربي العراق، وأخرى استهدفت قاعدة قرب مطار أربيل.

وفي السياق نفسه، كشفت المقاومة الإسلامية في العراق، للمرة الأولى عن دخول صاروخ متوسط المدى من طراز «أقصى 1» الخدمة أُطلق من أجل استهداف قواعد أمريكية في العراق وسوريا في بعض عملياتها.

وأشارت إلى أنّ هذا الكشف يأتي ضمن الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة بتوجيه وإدارة أمريكيتين.