السعودية تستضيف قمة عربية غير عادية وأخرى إسلامية لبحث التطورات في غزة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، تأجيل انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة حتى إشعار آخر.

وجاء في بيان الخارجية السعودية "بعد التنسيق مع أمانة جامعة الدول العربية ومفوضية الإتحاد الأفريقي وحرصاً على ألّا تؤثر الأحداث السياسية في المنطقة على الشراكة العربية الأفريقية التي ترتكز على البعد التنموي والاقتصادي، فقد تقرر تأجيل موعد انعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة إلى وقتٍ يحدد لاحقاً".

وأضاف البيان "التطورات الحالية في غزة استدعت انعقاد قمة عربية غير عادية وقمة إسلامية تختصان ببحث الأزمة الحالية وما تشهده من تداعيات إنسانية خطيرة".

ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي "حربا مدمرة" على غزة، استشهد فيها عشرة آلاف و328 فلسطينيا بينهم 4237 طفلا و2741 سيدة، وأصيب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما استشهد 163 فلسطينيا واعتقل 2215 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.