وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا تواصل تطويق غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن «القوات تواصل تطويق غزة»، زاعمًا أنها «باتت متواجدة في قلب مدينة غزة».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن القوات تسعى إلى تفكيك حركة «حماس» وكل قدراتها، والوصول إلى قياداتها، وتغيير الوضع في القطاع المحاصر.

وقال إن القيادي في حماس يحيى السنوار، المسئول الأول عن عملية «طوفان الأقصى»، قائلًا إن القضاء على «السنوار» وجميع قيادات حماس أحد الأهداف الرئيسية للحرب التي تشنها بلاده.

وزعم أن «غزة قاعدة الإرهاب الأكبر التي بناها إنسان على الإطلاق»، مضيفًا: «تحت الأرض كيلومترات متعددة من الأنفاق متصلة بالمستشفيات والمدارس، وقواتنا تتقدم وتعمل بالمناطق المأهولة».

وادعى أن «آلاف المواطنين يغادرون غزة إلى الجنوب طبقًا لتوجيهات تل أبيب»، مُجددًا المزاعم الخاصة بأن «الجنوب أكثر أمنًا»، وأن «جيش الاحتلال لا نية له لاستهداف المدنيين».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر إلى 10328 شخصا.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في تصريحات للصحفيين، إن 548 شخصا استشهدوا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الشهداء إلى 10328 شخصا، بينهم 4237 طفلا، و2716 سيدة، فيما بلغ عدد الجرحى 25956 شخصا.