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بلينكن يدعو مجموعة السبع للتحدث بصوت واضح بشأن غزة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 6:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 6:43 م

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مجموعة السبع للتحدث بـ"صوت واضح" بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال بلينكن، في مستهل محادثات في اليابان مع نظرائه في التكتل: "هذه لحظة مهمة جدا.. أن تقف مجموعة السبع معا في مواجهة هذه الأزمة والتحدث كعادتنا بصوت واحد واضح"، وفقاً لما نقله موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وكان بلينكن، قد وصل إلى طوكيو عقب جولته السريعة الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قال مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية، إنه من المتوقع أن "يطلع نظراءه على نتائج جولته.. وعلى التقدم المحرز في إيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة، وجهود احتواء الحرب".

ولدى زيارته إلى تركيا، قال بلينكن إن واشنطن تعمل "بصورة نشطة جدا" لإيصال مزيد من المساعدات للمدنيين العالقين في القطاع، مضيفاً: "أحرزنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة من أجل زيادة المساعدة التي تصل لسكان غزة"، مؤكدا أن "توقفا (في المعارك) قد يساهم في ذلك أيضا".


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