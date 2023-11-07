الإعلام الحكومي في غزة: العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 13 ألفا و500 شهيد ومفقود

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، إن «العدوان الإسرائيلي على القطاع خلّف أكثر من 13 ألفًا و500 ما بين شهداء ومفقودين».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أن «العدوان خلّف أكثر من 10 آلاف شهيد، والبقية من المفقودين تحت الأنقاض وبين الركام، أو في الطرقات أو على جانبي الشوارع في مدينة غزة وشمال غزة ممن لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إليهم».

وذكر أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 4237 طفلا و2716 سيدة، لافتًا إلى أن «عدد المصابين يقترب من 26 ألفًا».

وأوضح أن «الاحتلال ارتكب 1071 مجزرة في مختلف مناطق القطاع؛ راح ضحيتها الأطفال والنساء الذين قصف الاحتلال منازلهم دون سابق إنذار وتحذير».

وتابع: «هناك 1.5 مليون نازح متواجدون قسرًا في مراكز الإيواء والمرافق الصحية»، موضحًا أن «مستشفى الشفاء يستضيف 50 ألفًا من النازحين قسرًا جراء القصف الإسرائيلي».