 روسيا: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وتأمين احتياجات السكان - بوابة الشروق
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روسيا: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية في غزة وتأمين احتياجات السكان

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 1:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 نوفمبر 2023 - 1:03 م

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، بأن هناك ضرورة للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة، وتأمين الاحتياجات الأساسية للسكان، وكذلك تأمين إمكانية مغادرة القطاع للمواطنين الروس.

وقال بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة «سبوتنيك»، إنه من المهم جدا توفير هدنة إنسانية وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان المدنيين في غزة، وأن يتاح للمواطنين الروس فرصة مغادرة غزة، موضحا أن الدبلوماسيين الروس يعملون على ذلك.

وكان سامح شكري وزير الخارجية قد بحث مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، التطورات في قطاع غزة، ومعبر رفح الحدودي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، عن نتائج المباحثات: «شدد الجانب الروسي على الضرورة الملحة لتنظيم إجلاء المواطنين الروس بأسرع ما يمكن من القطاع الفلسطيني بمساعدة الشركاء المصريين».

ومنذ 32 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، استشهد فيها أكثر من 10 آلاف فلسطيني وأصيب أكثر من 25 ألف آخرين.


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