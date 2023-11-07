رئيس الإمارات يبحث مع نائبة الرئيس الأمريكي تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً، من كامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا خلاله الجهود المبذولة لتعزيز الاستجابة العاجلة للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وتكثيف المساعدات الإغاثية للمدنيين المتضررين وذلك في ظل استمرار التصعيد العسكري الذي يشهده القطاع.

وبحث رئيس الإمارات ونائبة الرئيس الأمريكي، أولوية العمل على وقف تدهور الأوضاع الإنسانية للمدنيين في غزة وحماية أرواحهم وفق القانون الإنساني الدولي بجانب إيصال مزيد من المساعدات الإغاثية وتوفير ممرات آمنة لتمكين المنظمات الإنسانية من القيام بدورها في هذا الشأن،بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تطرق الاتصال، إلى ضرورة الدفع باتجاه مسار واضح لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام الذي يضمن الحفاظ على استقرار المنطقة ويجنبها اتساع دائرة العنف ومزيدا من الأزمات.

كان رئيس الإمارات، قد كلف أمس الأحد قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع ببدء عملية إنسانية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.