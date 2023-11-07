مسئول أمني عراقي يدعو لعدم إحراج الحكومة بقصف مقرات العسكريين الأمريكيين بالبلاد

صرح مستشار أمني بارز في الحكومة العراقية، مساء اليوم الأثنين، بأن العراق خالٍ من أية قواعد عسكرية أمريكية، وأن العسكريين الأمريكيين المتواجدين حاليا في البلاد هم مستشارون وخبراء لأغراض تدريب القوات العراقية.

وقال خالد اليعقوبي مستشار رئيس الحكومة العراقية، في مقابلة مع تلفزيون "العراقية" - الحكومي: "لاتوجد قواعد عسكرية أمريكية في العراق، لكن يتواجد مستشارون وخبراء لأغراض التدريب على الأسلحة والطيران، ونحن بحاجة ماسة إليهم ويتطلب تواجدهم".

وتابع بالقول "إن العراق بحاجة إلى هؤلاء الخبراء والمستشارين وهم متواجدون بموجب اتفاقيات مع الدولة العراقية، وإن استهداف أماكن تواجدهم يشكل إحراجا للحكومة العراقية".

ودعا إلى "عدم إحراج الحكومة بمواقف منفردة لأن هذه التصرفات تضعف دور الحكومة خاصة وأن لدينا ملفات شائكة وعالقة ومعقدة مع الجانب الأمريكي".

وذكر "هناك عدة طرق لإخراج الأمريكيين من العراق".

وحذر اليعقوبي من "أن المشهد الحالي في غزة لايمكن التنبؤ بتداعياته، ومن واجب الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات احترازية واعتماد خطط أمنية بديلة في حال تمددت الحرب في غزة".

وقال: "نحن في العراق نتأثر بأية ارتدادات في الوضع الإقليمي وعلينا آخذ الاحتياطيات والحذر لحماية البلاد من أية سيناريوهات في حال توسعت الحرب".

وأضاف: "إذا اقتحمت إسرائيل غزة فإن الحرب ستتوسع في المنطقة"، بحسب وصفه.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق "قد شنت بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية في غزة نحو 36 هجمة بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت فيها قواعد عسكرية تتواجد فيها قوات أمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، وحرير قرب مطار أربيل في إقليم كردستان، وقواعد عسكرية متعددة في سوريا فضلا عن قصف منطقة إيلات في دولة الاحتلال.