أعربت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة لدى مصر، عن سعادتها البالغة بتولي منصبها مؤخرًا، مؤكدة على عمق وقوة العلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي.

في مقطع فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ظهرت أيخهورست أمام مقر وفد الاتحاد الأوروبي المطل على نهر النيل وقالت: "أنا سعيدة جدًا بوجودي في بلدكم الجميل، بلد الحضارة والثقافة والفن".

وأشارت السفيرة إلى جمال الموقع الذي يطل عليه مكتب الاتحاد الأوروبي في مصر، مضيفة: "النهارده في شوية هوا، بس دايمًا الجو في مصر حلو".

وأكدت أيخهورست على متانة العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معبرة عن حماستها للتعاون في جميع المجالات ومشددة: "مصر غنية بتاريخها وثقافتها". وأضافت: "مصر منورة بأهلها، وأنا سعيدة بالعمل معكم وأتعلم منكم عبر تبادل الآراء والثقافات".

وكانت السفيرة قد قدمت نسخة من خطاب اعتمادها إلى وزارة الخارجية المصرية منذ أيام، بعد ترشيحها من قبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتولي منصب سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها في مصر وجامعة الدول العربية. وقد حلت أيخهورست محل السفير السابق كريستيان بيرجر.

جدير بالذكر أن أيخهورست تتمتع بخبرة واسعة في المنطقة، حيث شغلت سابقًا مناصب رفيعة، منها سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ورئيسة الشؤون السياسية والاقتصادية في بعثة الاتحاد الأوروبي في سوريا، فضلاً عن دورها كمديرة إدارية لأوروبا في هيئة العمل الخارجي الأوروبية وكبيرة المفاوضين في الحوار بين بلجراد وبريشتينا الذي ييسره الاتحاد الأوروبي.

وأكدت السفيرة الجديدة أن مهمتها ستتركز على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، التي بُنيت على الاتفاقية الشاملة والاستراتيجية الموقعة في مارس الماضي.