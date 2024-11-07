إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل بأكتوبر

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات بالجسد، إثر حادث انقلاب تروسيكل أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
البداية جاءت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغا أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، ووجود مصابين.
على الفور دفعت القوات الامنية بالخدمات مدعومين بسيارات الإسعاف لمكان الحادث للفحص واتخاذ اللازم.
وبوصول القوات الامنية تبين أنه أثناء سير تروسيكل بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة يستقله 5 أشخاص وبسبب السرعة انقلب التروسيكل على جانب الطريق ما أسفر عن إصابة مستقليه تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، فيما أزالة القوات الامنية مخلفات الحادث وأعادت الطريق لطبيعتها.