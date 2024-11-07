 إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين

وفا
نشر في: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:53 ص | آخر تحديث: الخميس 7 نوفمبر 2024 - 3:53 ص

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، في مدينة جنين.

وقال مستشفى ابن سينا التخصصي إنه استقبل إصابتين برصاص الاحتلال لشابين، أحدهما بيده، والآخر بالرصاص الحي في ظهره، واصفا حالتيهما بالمستقرة.

ويواصل الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها منذ أكثر من 15 ساعة، فيما تستمر التعزيزات العسكرية بالوصول من حاجز الجلمة العسكري إلى محيط المخيم وأحياء عدة في المدينة.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الموطنين في مخيم جنين، فيما تواصل انقطاع التيار الكهربائي عن أحياء في المدينة والمخيم جراء الاقتحام. 


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