كثيرًا ما أشعر بالخوف عندما أقرأ عن أخطار الدهون والسكر، وحتى الملح. ما كتبته مؤخرًا عن الملح جعلني أنظر بقلق للكثير من ألوان الطعام التي أحبها. يعرف العلاقة بين الملح وارتفاع ضغط الدم، لكن ما ذكرته عن علاقة الملح باستهداف جهاز المناعة، وما يترتب على ذلك من أمراض خطيرة، كان أبعد كثيرًا من تصوراتى.

هل تطلبين مني الاستغناء دائمًا عن الملح ومقاطعة المالحة؟

زين العابدين الطاهر – القاهرة

أشكرك لما يبدو من حسن متابعتك لصفحتنا، وإن كنت لا أتمنى أن تبالغ في انفعالك بما تقرأه فيها، بل أن تستقبله في سياق موضوعية.

ما كتبته كان نتائج دراسة علمية بالفعل، استقبلت باهتمام بالغ من الأوساط العلمية، لأنها تشير إلى علاقة سلبية بين الملح وجهاز المناعة، فكان من الضروري أن نشير إلى أهمية الخبر.

تناول الملح باعتدال يحمي الإنسان من خطورة تداعيات زيادة نسبة الصوديوم في الدم والأنسجة. فأنا لا أدعوك إلى مقاطعة الملح، بل المالحة. بمعنى أن نسبة الملح في كل ما نأكله كافية تمامًا، فلا داعٍ لإضافة الملح على المائدة. هناك الكثير من الأطعمة، خاصة الجاهزة، تحتوي على قدر من الملح يفوق ما نحتاجه يوميًا بكثير:

- كل الأطعمة الجاهزة من ساندويتشات – الهامبرجر بها قدر من الملح يتخطى 1500 مليجرام في الساندويتش الواحد، أضف إلى ذلك أنواع الصلصات المختلفة مثل المستردة والكاتشب.

- كل أنواع اللحوم الباردة والمجهزة مسبقًا، مثل اللانشون والبسطرمة والسلامي والسجق، يُستخدم الملح فيها بكثرة للحفظ، إلى جانب اعتبارها أطعمة قد ينتج عنها أمراض كثيرة، أهمها السرطان.

- كل أنواع الحساء الجاهز ومكعبات مرق الدجاج تحتوي قدرًا من الملح كبيرًا.

- كل أنواع الجبن، إلى جانب الدهون، لا تخلو من كمية ملح كبيرة.

- كل أنواع البيتزا لما تحتويه من أصناف الجبن وربما اللحوم المصنعة، إلى جانب ما يضاف إليها من صلصات مختلفة.

- كل أنواع المقرمشات والبطاطس المعلبة والرقائق.

أخيرًا.. أليس من حقك في النهاية أن أنبهك لخطر الملح وأنصحك بالاستغناء عن المالحة؟!



