واشنطن ترفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إزالة اسم الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم العقوبات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة الأمريكية، الجمعة، وفق ما نقلته قناة الإخبارية السورية.

جدير بالذكر أن هذا التطور جاء عقب تصويت مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، لصالح قرار أمريكي يقضي برفع اسمي الشرع وخطاب من قائمة العقوبات الدولية.

وحصل القرار الذي قدمت مسودته الولايات المتحدة على تأييد 14 عضوا مع امتناع واحد عن التصويت من إجمالي 15 عضوا، وفق ما أورده موقع الأمم المتحدة ووكالة أنباء "سانا" السورية.