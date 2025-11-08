عمرو أديب: الزمالك سيفوز على الأهلي في نهائي السوبر

توقع الإعلامي، عمرو أديب، فوز نادي الزمالك على الأهلي، في مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المُقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

ويواجه النادي الأهلي فريق الزمالك في الخامسة والنصف مساء بعد غدٍ الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في أبو ظبي، لحساب نهائي كأس السوبر المصري للأندية الأبطال.

وقال عمرو أديب في تصريحات عبر برنامجه الحكاية على قناة إم بي سي مصر: "يوم الأحد سنفوز، يجب على نادي الزمالك أن يعلم أنه يستطيع الفوز، ويستطيع الانتصار على نادي المليار، وتتوجون ببطولة كأس السوبر".

وأضاف: "لن يكون هناك حكمًا يتغاضى عن احتساب ركلة جزاء، لن يكون هناك حكمًا يتجاهل وجود لمسة يد 4 مرات على المدافعين، لن يكون هناك ذلك".

وأتم عمرو أديب تصريحاته قائلًا: "لا تخشوهم، ولا تجعلهم يشغلوك بأنهم فازو بالسوبر 15 مرة، والزمالك فاز 4 مرات فقط.. لا تنشغلوا بتشكيل الأهلي، ولا بمن تعافى من الإصابة.. عدالة الله ستهبط في النهائي.. الأهلي لم يكن يستحق التأهل للنهائي، وكان يجب أن يواجه الزمالك فريق سيراميكا كليوباترا".