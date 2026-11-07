رئيس وزراء أيرلندا: القمم المقررة في دبلن ليست معرضة للخطر عقب تهديدات بوجود قنابل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن إنه لا يعتقد أن القمتين الأوروبيتين المقرر عقدهما خلال أيام معرضتان للخطر بسبب الموجة الأخيرة من التهديدات بوجود قنابل التي استهدفت خطوط الطيران ومنظمات الإعلام الأيرلندية.

وقال مارتن في بيان مساء أمس الجمعة، إنه لايزال من المبكر للغاية قول ما إذا كانت روسيا وراء التهديدات الكاذبة بوجود قنابل ضد وسائل الإعلام الأيرلندية.

وقال السياسي المحافظ "هناك اعتقاد عام أن الزيادة في الهجمات الهجينة مرتبط بروسيا"، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتأثرت العشرات من الرحلات الجوية عبر أجزاء كثيرة من أوروبا من التهديد التفجيرية الغامضة خلال الأسبوع الماضي، فيما جرى تحويل بعض الرحلات.

ولكن لم يتم العثور على العبوات الناسفة في أي من الحالات عقب عمليات تفتيش متخصصة. وتلقت وسائل الإعلام الأيرلندية أيضا تهديدات مماثلة عبر البريد الإلكتروني.

ومن المتوقع حضور نحو 50 قائدا أوروبيا قمة المجتمع السياسي الأوروبي في دبلن الخميس المقبل.

كما من المقرر عقد قمة غير رسمية لقادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة الأيرلندية يوم الجمعة المقبل.