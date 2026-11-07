رئيس وزراء نيوزيلندا يعترف بتقارب النتائج مع تكتل المعارضة في الانتخابات

يترقب الناخبون في نيوزيلندا إعلان نتائج انتخابات اتسمت بالمنافسة الشديدة اليوم السبت، حيث جاءت النتائج الأولية متقاربة للغاية لدرجة يصعب معها تحديد الفائز.

وللمرة الثانية على التوالي، يتنافس اثنان يحملان اسم كريس على منصب رئيس الوزراء، حيث يواجه رئيس الوزراء الحالي كريستوفر لوكسون عن الحزب الوطني منافسه كريس هيبكينز عن حزب العمال.

وبفرز 95% من الأصوات، يفصل بين الحزب الوطني وحزب العمال حوالي 3500 صوت، حسب وكالة الأنباء الألمانية(د ب أ) اليوم السبت.

وقال لوكسون إن الحزب الوطني لديه مسار نحو تشكيل الحكومة المقبلة.

وأضاف "من المشجع أن نرى، طبقا للأرقام حتى الآن، أن الحزب الوطني هو مرة أخرى أكبر حزب في البرلمان".

وتابع "لكن يتعين أن أقول لكم الآن أن النتائج متقاربة بشكل كبير، بحيث يصعب التنبؤ بها".

ومن جانبه قال هيبكنز إنه من الواضح أن البلاد لن تعرف الشكل المحدد للحكومة المقبلة لفترة من الوقت.

وأضاف "لقد قالت نيوزيلندا كلمتها الليلة. ربما يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة ما قلتموه تحديدا، كل صوت مهم ويجب الآن فرز كل صوت من هذه الأصوات".

يشار إلى أنه مع بدء النتائج الأولية للانتخابات في نيوزيلندا في الظهور اليوم السبت، كانت عمليات الفرز الأولي تشير إلى أن هذه الانتخابات هي الأكثر تقاربا في النتائج منذ سنوات بين الحكومة المحافظة الحالية و المعارضة اليسارية.