تواصل "الشروق" تقديم ملحقها الثقافي الأسبوعي -السبت من كل أسبوع- الذي يأخذ القارئ في جولة متنوعة بين صفحات مجموعة من الكتب والروايات، والحوارات مع المثقفين والأدباء.

ويمكن مطالعة موضوعات الملحق من هنا:

«مؤنس الملك».. التراجيديا الوجه الآخر للتسامح

أمين عام مؤسسة الفكر العربى لـ«الشروق»: العالم يدخل ثورة صناعية خامسة وواقع الأمر يفرض علينا الابتكار أو الاندثار

«الحياة الجديدة»، و«القلعة البيضاء» جديد أورهان باموق مع دار الشروق

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الإندبندنت تقدم الأفلام الأسوأ المقتبسة عن أعمال أدبية

مناقشة الشمندر فى صالون أصوات.. نقاد: نقلة حقيقية فى أدب خالد الخميسى

في معرض يضم 200 لوحة للرواد: الاحتفاء بالكاريكاتير الذي لا يموت