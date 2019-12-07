عقب انتخاب قيادة جديدة للحزب، يواصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، اليوم السبت، فعاليات مؤتمره العام المنعقد في برلين.

ويشمل جدول أعمال المؤتمر اليوم العمل برنامج الحزب، خاصة السياسة الاجتماعية؛ وتقترح قيادة الحزب التخلي عن معونات البطالة غير المحببة المعروفة باسم "هارتس فير" وأن يحل محلها "دخل أساسي للمواطن"، كما يسعى الحزب لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 12 يورو في الساعة.

واختير كل من النائبة اليسارية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" زاسيكا إسكن، ووزير المالية السابق في ولاية شمال الراين، ويستفاليا نوربرت فالتر-بوريانس، رئيسين جديدين للحزب الاشتراكي الديمقراطي أمس الجمعة.

وحصلت إسكن البالغة من العمر 58 عاما على نسبة 75.9 % من أصوات مندوبي الحزب، بينما حصل فالتر بوريانس البالغ من العمر 67 عاما على نسبة 89.2 % من الأصوات، وبهذا يقود الحزب لأول مرة ثنائي من رجل وامرأة.

وتعتزم القيادة الجديدة إسكن وفالتر-بوريانس انتهاج خط يساري واضح للحزب، ولو أدى ذلك إلى مغادرته الائتلاف الكبير على المدى المتوسط، كما أوضحا خلال خطبهما للترشح.

من ناحية أخرى، رفض المؤتمر العام للحزب أمس التخلي الفوري عن مشاركته في الائتلاف الحاكم. وصوتت أغلبية مندوبي الحزب برفض طلب قدمته اللجنة التنفيذية لقيادة الحزب بهذا الشأن.

وقرر المؤتمر العام البقاء بصورة أولية ضمن الائتلاف الحاكم إلا أنه أبدى رغبته في الحديث مع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، عن توجهات جديدة للعمل الحكومي.