صاحب مكتب تموين يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، اليوم السبت، من ضبط مالك مكتب تموين بالجيزة لقيامه بقتل زوجته لخلافات أسرية.

البداية بتلقي اللواء طارق مرزوق، مدير أن الجيزة، إخطارا من من قسم شرطة الأهرام بالمديرية بورود بلاغ من إحدى المستشفيات، يفيد بوصول "ربة منزل" - مقيمة بمنطقة اللبيني بالهرم دائرة القسم- جُثة هامدة إثر إصابتها بجرح طعني بالرقبة وسحجات وكدمات متفرقة.

وعلى الفور انتقلت مباحث القسم وبسؤال زوجها البالغ من العمر 34 عاما صاحب مكتب تموين قرر حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات زوجية، قام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي، وطعنها بسلاح أبيض فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، فقام بنقلها للمستشفى ظنا منه أنها على قيد الحياة لمحاولة إسعافها إلا إنها توفت متأثرة بإصابتها.

وبالإنتقال للشقة سكنهما محل الواقعة تبين وجود بعثرة بمحتوياتها، وتم ضبط السلاح سكين مدمم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.