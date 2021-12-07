 سويسرا تنشر قوات الجيش للمساعدة في مكافحة كوفيد- 19 - بوابة الشروق
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سويسرا تنشر قوات الجيش للمساعدة في مكافحة كوفيد- 19

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 8:14 م | آخر تحديث: الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 - 8:14 م

وافقت الحكومة السويسرية على إرسال الجيش للمساعدة في نقل مرضى كوفيد- 19 إلى المستشفيات ومراكز التطعيم، حسبما أعلنت الحكومة في برن اليوم الثلاثاء.

كما سيكون بوسع الكانتونات من طلب دعم إضافي من مجموعة قوامها 2500 فرد بالجيش إذا لم تكف مواردها، حيث وصلت بعض المستشفيات إلى الحد الأقصى لطاقتها.

وأفاد المكتب الاتحادي للصحة العامة بأن نحو ثلث مرضى الرعاية المركزة في سويسرا يتلقون العلاج الخاص بكوفيد- 19.

وتأتي هذه التعبئة الثالثة لقوات الجيش بعد إرسالهم في فصلي الربيع والخريف من 2020.

وبلغ معدل الإصابة في البلاد 1270 حالة إصابة بكوفيد- 19 لكل 100 ألف نسمة على مدار 14 يوما.

وتبلغ نسبة السكان الملقحين في سويسرا حاليا 66%.

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