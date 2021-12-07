ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلى 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر
قال البنك المركزى المصرى، اليوم، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية زادت بنحو 60 مليون دولار، لتصل إلى 40.909 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر الماضي، مقارنة بـ40.849 مليار دولار، فى نهاية شهر اكتوبر 2021.
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:تطوير مجمع التحرير جذب تحالفا استثماريا يدخل السوق لأول مرة
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الصندوق السيادي نجح من خلال عملية تطوير مجمع التحرير في جذب تحالف استثماري يدخل السوق المصرية لأول مرة، وهو تحالف أمريكي يضم مجموعة "جلوبال فينتشرز"، ومجموعة "أوكسفورد كابيتال"، وشركة "العتيبة للاستثمار"، بعد عملية طرح استهدفت جذب مطورين وشركاء من كافة أنحاء العالم، متخصصين في إعادة تأهيل وتطوير المبانى التاريخية، وتم تصفيتهم إلى ثلاثة تحالفات، ليفوز التحالف الأمريكي بأفضل عرض فني ومالي
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:مصر تتبع استراتيجية متكاملة تدعم الانتقال للطاقة النظيفة
قال طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن مصر تتبع استراتيجية متكاملة على الصعيد الداخلي، تدعم الانتقال إلى الاستخدام الانظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة (مصر 2030)، فى ضوء التزامها باتفاقية باريس للمناخCop21، جاء ذلك خلال مشاركة الملا، في الجلسة الحوارية الإفتتاحية ضمن فعاليات مؤتمر البترول العالمى الثالث والعشرين المنعقد في مدينة هيوستن الأمريكية، حيث كانت الجلسة بعنوان «مستقبل الطاقة في العالم»، بمشاركة نائب وزير الطاقة الامريكى ديفيد تيرك، وأدارها تور فايران رئيس مجلس البترول العالمى.صناعة الملابس تتعاون مع البنك الدولي لجذب استثمارات بـ800 مليون دولار
أطلقت غرفة صنــاعة الملابس الجاهزة والمفروشـــات باتحاد الصناعات، مشــــروع «تطويـــر سلاســـل التوريــد وإضافـــة القيمــة لقطاع المنسوجات التقنية» في مصر، لجذب استثمارات بقيمة 800 مليون دولار، بالتعاون مع مؤسســة التمويل الدوليــة «البنك الدولي» وشركاء التنمية، وقال محمد عبد السلام، رئيس الغرفة، إن قطاع المنسوجات التقنية من القطاعات التصنيعية الحديثة في مصر وتبلغ صادراته السنوية نحو 750 مليون دولار، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 51%.
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:بروتوكول لميكنة تبادل بيانات ومستندات عمليات الاستيراد لحظيا
أعلن البنك المركزي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة المالية وشركة بنوك مصر والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية، بشأن التكامل بين منصة نافذة وشبكة البنوك المصرية لتبادل البيانات والمستندات الخاصة بعمليات الاستيراد إلكترونيا، وياتى توقيع البروتوكول تماشيا مع توجه الدولة لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، بهدف تحسين المؤشر العالمي لمصر في مجال التجارة عبر الحدود، وتخفيض تكلفة الواردات من خلال تقليص زمن الإفراج وتحديد أطراف المعاملة بكل دقة.
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:مباحثات مصرية أمريكية لزيادة الحركة السياحية الوافدة
تعقد شركات السياحة المصرية ونظيرتها الأمريكية، على مدار اليومين القادمين مباحثات مشتركة، بالاضافة إلى لقاءات ثنائية بين الهيئة المصرية لتنشيط السياحة ونظيرتها الأمريكية، وبعض اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات وشركات السياحة الأمريكية، لمناقشة سبل تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة، ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من أمريكا الي المقصد السياحي المصري، وتشارك مصر حاليا في فعاليات المؤتمر السنوي لمنظمة شركات السياحة الأمريكية، والذي يعقد في الفترة من ٧ إلى ١٠ ديسمبر الجاري.
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:اجتماع لـ"التعاون الدولي" مع الأمم المتحدة لمناقشة "حياة كريمة"
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، الاجتماع الإستثنائي لمجموعات النتائج للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة ، وذلك بمشاركة فعلية وافتراضية، لأكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة وغير المقيمة في مصر)، وبحث الاجتماع الشراكات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على مستوى الإطار الاستراتيجي الحالي للفترة 2018-2022، وتقييم كيفية إعادة توجيه التدخلات الحالية للأمم المتحدة لتتماشى مع حياة كريمة، وكذلك الوقوف على التدخلات المستقبلية التي سيتم العمل عليها ضمن إطار الشراكة القادم للفترة 2023-2027.
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:40.9 مليون جنيه مبيعات شركة «التجارية للأخشاب»
ارتفعت إيرادات بيع الأخشاب والمنتجات الخشبية بالشركة التجارية للأخشاب التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، 40.9 مليون جنيه في 2021، مقارنة بـ15 مليون جنيه في 2020، و27.8 مليون جنيه في 2019، و25 مليون جنيه في 2018، بحسب تقرير تلقاه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، حول تطوير الشركة، شمل تغيير مجلس الادارة والإدارة التنفيذية، مع التركيز على نشاطها الرئيسي في استيراد وتجارة الأخشاب لتوفير احتياجات السوق المحلي من الأخشاب للأغراض المختلفة من صناعة الأثاث، وأعمال المقاولات والإنشاءات.
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:14.2 مليون جنيه تمويلات من تنمية المشروعات في الغربية
ضخ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تمويلات في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بمركز زفتى بمحافظة الغربية تزيد علي 14.2 مليون جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، لتنفيذ نحو 349 مشروعا، وأتاحت ما يقرب من 931 فرصة عمل منذ بدء تنفيذ المبادرة في يناير وحتى أكتوبر الماضيين، وتأتي المشروعات بهدف تطوير قدرات أهالى المراكز والقرى المستهدفة وتنمية مهاراتهم الإنتاجية.
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:80 شركة بولندية في مؤتمر الغذاء والزراعة المشترك
نظم المكتب التجاري بالسفارة المصرية في العاصمة البولندية «وارسو»، المؤتمر المصري البولندي الأول للغذاء والزراعة بمشاركة 80 شركة بولندية متخصصة في مجال الغذاء، بالتعاون مع الهيئة البولندية لتنمية الصناعات الغذائية والزراعية والمكتب التجاري بالسفارة البولندية في القاهرة، واستعرض المؤتمر مجالات التعاون بين مصر وبولندا لتنمية الصادرات والاستثمارات المشتركة، والتي تتضمن مشروعات الصوب الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية وتجهيز المعامل الزراعية والتجفيف غير الحراري للمنتجات، وفرص التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا ودول القارة الافريقية.احتياطي القمح آمن ويكفي 5 أشهر
أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، مشيرا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح بلغ 5.3 شهر، فيما بلغ الاحتياطي الاستراتيجي للسكر نحو 2.3 شهر، ويبدأ موسم حصاد قصب السكر وسكر البنجر يناير المقبل، فيما يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من الزيت 5.4 شهر، كما يكفى احتياطي الأرز 3 أشهر
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:تراجع طفيف للذهب اليوم
تراجعت أسعار الذهب اليوم، في الأسواق المحلية بشكل طفيف بلغ جنيهين، ليصل سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا فى مصر إلى 782 جنيهًا مقابل 784 جنيهًا، وتراجع عيار 24 ليسجل 894 جنيها، وسجل عيار 18 نحو 670 جنيها ، وانخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 16 جنيهًا ليسجل 6300 جنيها، وفق ما قاله نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.
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:ارتفاع محدود للبورصة
تباينت مؤشرات البورصة المصرية في تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي «إي جي إكس 30» ولكن بنسبة محدودة 0.2% ووصل إلى مستوى 11538 نقطة، فيما هبط المؤشر «إيجي إكس 100» بنسبة 2.29% عند مستوى 3136.88 نقطة، وتراجع المؤشر «إيجي إكس 70» بنسبة 2.82% عند مستوي 2135.28 نقطة.
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:النفط يواصل التحليق لليوم الثاني
واصلت أسعار النفط تسجيل ارتفاعات قوية، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني، مستفيدة من تراجع المخاوف من "أوميكرون" المتحور الجديد من فيروس كورونا، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير بـ1.77 دولار، أو بنسبة 2.4%، إلى 74.85 دولار للبرميل ، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسوية يناير بـ1.90 دولار، بنسبة2.7%، إلى71.39 دولار.
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