جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتقلون 8 فلسطينيين نصفهم أسرى محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 8 فلسطينيين، نصفهم أسرى محررون، في مُحافظتي الخليل وجنين بالضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل، جنوب الضفة، إنه تم اعتقال 5 فلسطينيين وهم الأسير المُحرر حمزة عبد المهدي بدوي الزهور (27 عاما)، من بلدة بيت كاحل، ويوسف عمر أبو جندية (22 عاما)، ورضوان إبراهيم أبو جندية (30 عاما)، وجبر إبراهيم علي عوض (38 عاما) من مسافر يطا، وباسم يونس مطاوع مسالمة من بيت عوا.

وفي جنين شمالا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 أسرى محررين من بلدة عرابة وهم جعفر فوزي أبو صلاح، وعصام نواف حماد، وحسان رمزي أبو صلاح، وذلك عقب مداهمة منازلهم، وتفتيشها.