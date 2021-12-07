الهند وبنجلاديش يحتفلان بالذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بقصر البارون

احتفلت سفارتا الهند وبنجلاديش بالقاهرة بالذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مساء اليوم الإثنين بقصر البارون في القاهرة بحضور نائبة وزير السياحة غادة شلبي.

وأعرب سفير بنجلاديش، منير الإسلام، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة عن شكره للهند على كرم الضيافة والدعم الذي قدمته خلال النضال في عام 1971.

وقال إنه في ظل القيادة الحكيمة لرئيسة الوزراء في بنجلاديش الشيخة حسينة ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يعتبر العصر الحالي العصر الذهبي للتعاون بين البلدين.

كما أشار السفير إلى العلاقة الشخصية التي ربطت بين الرئيس الراحل أنور السادات والشيخ مجيب الرحمن رئيس وزراء بنجلاديش الأسبق، مذكرا بأن مصر كانت من أوائل الدول العربية التي اعترفت بدولة بنجلاديش.

من ناحية أخرى.. استعرض السفير الانجازات التى حققتها بلاده .. مشيرا الى إن بنجلاديش تعتزم القضاء على الفقر المدقع بها وتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2031 بحيث تصبح دولة ذات اقتصاد حديث ومزدهر ومتطور بحلول عام 2041.

من ناحيته.. أكد سفير الهند لدى مصر، أجيت جوبتيه، على العلاقات الثنائية الوثيقة بين الهند وبنجلاديش في مجالات التجارة والاقتصاد والاتصال والأمن، مشيرا إلى اتفاقية الحدود البرية والاتفاقية البحرية بين الهند وبنجلاديش.

واستعرض تاريخ العلاقات بين الهند وبنجلاديش والأهوال التي وقعت في عام 1971 حيث ذبح أكثر من 3 ملايين بنغالي بوحشية وتم نفي ما يصل إلى 10 ملايين بنغالي من موطنهم إلى الهند.

كما ذكر السفير جوبتيه بأن رئيسة الوزراء سابقا أنديرا غاندي قامت بجولات في العديد من البلدان للحصول على دعم دولي لتحرير بنجلاديش.

حضر الاحتفال في قصر البارون العديد من الشخصيات البارزة من مراكز الفكر والدوائر الأكاديمية والإعلام ورجال الأعمال والدبلوماسيين، بالاضافة الى أعضاء من الجالية الهندية والبنجلاديشية.

وقدمت فرقة الدراما الراقصة الهندية، انفيشانا، بقيادة سانجيتا شارما، عروضا فنية خلال الاحتفال.

كما تضمن الاحتفال معرضا للفنون والحرف التقليدية ومواد سياحية من الهند وبنجلاديش.

واعترفت الهند ببنجلاديش كدولة مستقلة ذات سيادة في عام 1971، ويصادف عام 2021 أيضا الاحتفال باليوبيل الذهبي لاستقلال بنجلاديش.