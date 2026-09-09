باحث من شركة أنثروبيك يستقيل ويحذر من القدرات التدميرية المحتملة للذكاء الاصطناعي

استقال أحد الباحثين لدى شركة أنثروبيك للذكاء الاصطناعي وأصدر تحذيرا صارخا أن مطوري الذكاء الاصطناعي البارزين يتصرفون بشكل غير مسئول و"يلعبون بأرواحنا"، قائلا إنه سوف يكون هناك أنظمة حوسبة قريبا بقدرات تفوق قدرات البشر.

وكتب جاكوب كوكسون عبر منصة إكس أمس الثلاثاء، أن الذكاء الاصطناعي سوف يكون قادرا على "اختراق كل شيء" وسوف يكون لديه القدرة على "اكتساب قوة وموارد حقيقية".

وأضاف كوكسون البريطاني "يعتقد الأشخاص الذين يبنون الذكاء الاصطناعي حقا أنه سوف يقتلنا جمعيا بحلول نهاية العقد".

وقال كوكسون، الذي يبلغ 27 عاما من العمر، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، إنه في ظل "أكثر السيناريوهات خطورة" يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة بالفعل بحلول نهاية العام المقبل.

وتابع أن من الأخطار المركزية هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يطور نفسه بنفسه، مما يجعل من الصعب السيطرة عليه.

ولاحقا أكد إيفان هوبينجر، الباحث لدى أنثروبيك، والمسئول جزئيا عن ضمان أن يظل الذكاء الاصطناعي متوافقا مع مصالح الإنسان، مخاوف كوكسون.

وقال إنه شخصيا يعتقد أن نسبة خطر إبادة الذكاء الاصطناعي للبشرية على مدار العقد المقبل أكثر من 10%، حسبما كتب على منصة إكس.

وفي السابق، دعا كبير الباحثين لدى شركة "أوبن أيه آي" جاكوب باتشوكي الذي طورت شركته "تشات جي بي تي" وهي ألد خصوم أنثروبيك، إلى توخي "الحذر الشديد". وكتب في منشور على إحدى المدونات أنه قلق من أن لا أحد مستعد للتطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال إن التاريخ وصل لمرحلة يبدأ فيها ذكاء الآلة التفوق على ذكاء الإنسان.