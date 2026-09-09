كورتوا يفاجئ بلجيكا ويلمح لاعتزاله اللعب الدولي

فجّر تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا، مفاجأة بشأن مستقبله الدولي، بعدما أعلن عدم مشاركته مع منتخب بلاده في منافسات دوري الأمم الأوروبية المقبلة، بما في ذلك الأدوار النهائية للبطولة، إلا في حالة استثنائية تتمثل في حاجة المدير الفني لخدماته بسبب كثرة الإصابات.

وجاء إعلان كورتوا عقب مشاركته في فوز ريال مدريد على إنتر بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، حيث ظهر الحارس البلجيكي في المنطقة المختلطة عقب اللقاء وتحدث عن خطته خلال الفترة المقبلة مع منتخب بلاده.

وقال كورتوا: «لن أشارك في أي مباراة بدوري الأمم الأوروبية، حتى لو وصلنا إلى الدور النهائي، إلا إذا احتاجني المدرب بسبب وجود عدد كبير من الإصابات».

ورغم قراره الابتعاد عن مباريات دوري الأمم، لم يغلق حارس ريال مدريد الباب أمام العودة إلى صفوف المنتخب خلال التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2028، التي تستضيفها المملكة المتحدة وأيرلندا، والمقرر أن تبدأ مرحلة التصفيات الخاصة بها في مارس 2027.

وأوضح كورتوا أن مارك فان بوميل، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، أبلغه بأنه لن يستطيع ضمان عودته إلى مركز الحارس الأساسي في حال تألق حارس مانشستر يونايتد خلال فترة دوري الأمم، لكنه شدد في الوقت نفسه على رغبته في المنافسة على مكانه مجددًا.

وقال الحارس البلجيكي: «أخبرني فان بوميل بأنه لا يستطيع أن يضمن لي المشاركة أساسيًا في ذلك الوقت، لكنني أريد أن أقاتل من أجل مركزي».

ويهدف قرار كورتوا إلى الحصول على فترات راحة أكبر خلال التوقفات الدولية، في محاولة للحفاظ على جاهزيته البدنية وإطالة مسيرته مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة. وينتهي عقد الحارس مع النادي الملكي في يونيو 2027، إلا أن إدارة ريال مدريد تعمل على تمديد ارتباطه بالنادي لموسم إضافي، خاصة في ظل بدايته القوية للموسم وتألقه اللافت مع الفريق.

وتبدو إصابة الرباط الصليبي التي تعرض لها كورتوا في أغسطس 2023 بعيدة عن مستواه الحالي، بعدما استعاد الحارس البلجيكي كامل جاهزيته وأصبح أحد العناصر المهمة في تشكيلة ريال مدريد.

كما يتفهم كورتوا قرار فان بوميل بشأن لامنس، إذ يدرك أن تألق حارس مانشستر يونايتد خلال دوري الأمم قد يمنحه الأفضلية للاستمرار أساسيًا مع بلجيكا. ومع ذلك، يتمسك حارس ريال مدريد برغبته في الحفاظ على مستواه والعودة إلى منتخب بلاده عندما يحين الوقت للمنافسة على مركزه من جديد.

ولا يرغب كورتوا في إنهاء مسيرته الدولية، إذ كانت آخر مشاركاته مع بلجيكا خلال مواجهة إسبانيا في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، والتي انتهت بخروج منتخب بلاده، قبل أن يغادر الملعب بسبب الإصابة.

وسبق أن قال كورتوا عقب مباراة إسبانيا: «أرغب في الحصول على فترة راحة خلال دوري الأمم من أجل التفكير في مستقبلي مع المنتخب. هذه البطولة ليست الأهم بالنسبة لي، وربما أعود للمشاركة في تصفيات اليورو، لكن في النهاية القرار يعود إلى الاتحاد البلجيكي، وسنرى ما إذا كانوا سيستمرون على هذا النهج أم لا، فقد تكون تلك المباراة الأخيرة لي مع المنتخب».